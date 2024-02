Radio Minus Sound System Place du Foirail Dol-de-Bretagne, mercredi 6 mars 2024.

Radio Minus I Boom cosmopolite I 1h

à partir de 5 ans

Avec cette boum, Radio Minus se concentre sur les morceaux les plus dynamiques et dansants de sa collection qu’elle agrémente de visuels vidéoprojetés et ponctue de jeux et chorégraphies interactifs. Pas question de faire entendre aux enfants les morceaux qu’ils connaissent déjà̀ puisant dans sa discothèque d’enregistrements rares, la station diffuse les titres les plus inattendus et inclassables du genre. Tous les styles et zones géographiques sont ainsi représentés des orchestrations les plus classiques aux traitements les plus électroniques, des projets pédagogiques alternatifs aux bandes originales de dessins animés, du folklore kabyle au disco japonais…

Billetterie disponible au Bureau d’Information de Dol-de-Bretagne. .

Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée

Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne odyssee@dol.bzh

