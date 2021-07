L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Radio Meuh & Friends L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Radio Meuh & Friends L’Isle-sur-la-Sorgue, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Radio Meuh & Friends 2021-07-17 – 2021-07-18 Le Village des Antiquaires de la Gare 2 bis avenue de l’Egalité

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse L’Isle-sur-la-Sorgue EUR 10 30 Résidence exceptionnelle de l’équipe de Radio Meuh, la première webradio de France.



A programme : concert live, dj set, atelier typographie et d’autres surprises à venir communication@lebelheritage.events +33 6 34 24 50 35 https://lebelheritage.events/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse Le Village des Antiquaires de la Gare 2 bis avenue de l'Egalité Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville 43.91727#5.04883