Radio Maniok Le Grand Sud Lille, vendredi 15 mars 2024.

Radio Maniok Les frontières sont plus tangibles quand on vit sur une île. C’est le constat des Réunionnais de Cirquons Flex, qui s’interrogent sur la notion de société et de repli. 15 et 16 mars Le Grand Sud De 5 à 13 euros la place.

ℹ️ Cirque – Dès 8 ans – 2h

Vendredi 15 mars à 20h

Samedi 16 mars à 19h

Les frontières sont plus tangibles quand on vit sur une île. C’est le constat des Réunionnais de Cirquons Flex, qui s’interrogent sur la notion de société et de repli.

C’est une île de France, un département et une région d’outre-mer, pourtant l’histoire de La Réunion est totalement méconnue dans la métropole. Durant la seconde guerre mondiale, aucun bateau n’a accosté sur l’île, laissée dans une totale autonomie. Ainsi, de 1940 à 1945, les insulaires n’ont pu compter que sur eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins. Ce furent, dans la mémoire des Réunionnais, les « Années Terribles ». L’autosuffisance est-elle un horizon désirable ? L’autarcie peut-elle être heureuse ? Où s’arrête la société ? Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot, créateurs de la compagnie Cirquons Flex, ont découvert cette histoire à leur arrivée à la Réunion en 2006, et ont bien senti que le sujet de l’isolement avait ressurgi à l’occasion du confinement de 2020. Ils proposent avec « Radio Maniok » une réflexion sur le sens de faire société ainsi que sur ce mot qui résume à lui seul le 21e siècle : résilience.

Le mouvement acrobatique ou dansé des corps se mêle à la parole et à la musique dans cette grande forme circassienne qui définit sa propre géographie insulaire sous la forme d’un chapiteau et d’une piste circulaire.

Un spectacle présenté en coréalisation avec Le Grand Bleu – Scène conventionnée d’intérêt national « Arts, enfance, jeunesse », Le Prato – Pôle National Cirque et le Grand Sud.

