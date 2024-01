RADIO [KUAKUBΕ] ET LA FÊTE DU SIÈCLE – CIE 1 WATT Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet, lundi 26 février 2024.

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-02

Projet participatif • du 26 février au 2 mars

Qu’aimeriez-vous fêter juste avant la fin du monde, pourquoi et surtout comment ?

Du lundi 26 février au samedi 2 mars, embarquez avec la Cie 1Watt pour un projet participatif unique ! Le thème de cette semaine : la fête ! Devenez enquêteur ou animateur radio, venez témoigner de votre idée de la fête. Plus d’infos sur notre site : https://festivaldolt.org/radio-kuakub%ce%b5-et-la-fete-du-siecle/

Vous souhaitez participer : agathe@festivaldolt.org | 04 66 45 20 50

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie agathe@festivalolt.org



