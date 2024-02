RADIO HITO (live) à la Jetée Crozon, vendredi 9 février 2024.

RADIO HITO (live) à la Jetée Crozon Finistère

RADIO HITO est le projet solo de Zen My Nguyen, italo-vietnamienne installée à bruxelles, navigatrice aux ports d’attache et aux talents multiples. Ses compositions sont réduites à l’essentiel piano minimal, lyrisme mélodique et poèmes en italien.

La magie opère, évidente et radicale, non sans rappeler quelques figures (Franco Battiato, Lena Platonos ou encore Laurie Anderson…). Une proposition contemplative et envoûtante, dont la simplicité déborde de possibilités poétiques infinies.

Ses disques sont édités par les labels belges KRAAK et MidiFish ; son album à paraître en 2024 prend pour point de départ le livre de Claude Royet-Journoud, L’usage et les attributs du cœur (P.O.L., 2021).

La Jetée, 33 quai du Fret, concert à 20:30, prix libre.

Le café est ouvert du jeudi au dimanche à partir de 16h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

33 Quai du Fret

Crozon 29160 Finistère Bretagne

L’événement RADIO HITO (live) à la Jetée Crozon a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime