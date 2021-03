Radio Hito – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 26 mars 2021-26 mars 2021, Nantes.

2021-03-26 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Concert. C’est entre la France, la Suisse, l’Angleterre et les Pays-Bas que Y.-My Nguyen se forme à la fois à la gravure, la typographie et au piano classique. Cette voyageuse au chemin personnel libre et aux talents multiples a sorti en 2019 son premier album-cassette « Non Solo Sole » sous le label Midi Fish. Conjuguant avec élégance la voix des poètes Octavio Paz ou Alejandra Pizarnik à la sienne, parfois en italien, tout en faisant dialoguer nappes électroniques et mélodies savantes, Radio Hito compose un univers poétique délicat où le phrasé de la voix guide en douceur de l’ombre à la lumière. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne

