RADIO GRENOUILLE fête ses 40 ANS Friche belle de mai, 4 octobre 2021, Marseille.

RADIO GRENOUILLE fête ses 40 ANS

du lundi 4 octobre au jeudi 7 octobre à Friche belle de mai

RADIO GRENOUILLE FÊTE SES 40 ANS !!! Du 4 au 10 Octobre ! Pour l’occasion, nous vous avons préparé une semaine aux petits oignons dont voici le programme… ______________________________________ LUNDI 4 OCTOBRE : 9h30-12h : Au Jardin Après une introduction du programme autour d’un café/croissant, retrouvons-nous “Au Jardin”, dans un espace de cohabitation entre urbanité torride et vie sauvage… 12h-13h : Le Nez Dehors Invitée : Christine de la Compagnie Itinérrances 13h-14h : M. Oat Le Coton Club Special Mix ? Radio Grenouille sort les platines devant le studio, M. Oat se charge du reste! 14h-17h : Antenne Libre Personnalités, résidents et permanents de Radio Grenouille se succèdent au micro pour vous présenter la programmation du 88.8 ! 17h-19h : Le 5-7 de Mario? Émission magazine animée par Mario avec des temps performatifs, de la musique live, des jeux et un musicien compagnon de la radio en fil rouge chaque jour. 19h-00h : Soirée Jazz & World Music 19h-22h : Mr Lune & Mr Citron Le Coton Club Marel 22h-00h : Cyril B Music Simon Bolzinger Guillo Cros ______________________________________ MARDI 5 OCTOBRE : 9h-12h : Matinée Litterature & Cinéma Avec Sabine Gamba, La Marelle, Denis Cartet, Jean-marc Montera, et Philippe Foulquie 12h-13h : Le Nez Dehors Invité : Clément de Radio Galere 13h-14h : Hangtime Special Mix ? Radio Grenouille sort les platines devant le studio, Elodie Rama & Mrs Blckmn se chargent du reste ! Hangtime Radio Show 14h-17h : Antenne Libre Personnalités, résidents et permanents de Radio Grenouille se succèdent au micro pour vous présenter la programmation du 88.8 17h-19h : Le 5-7 de Mario? Emission magazine animée par Mario avec des temps performatifs, de la musique live, des jeux et un musicien compagnon de la radio en fil rouge chaque jour. 19h-02h : Hip-Hop Non Stop 19h-20h : La Stud 20h-21h : Double Neuf 21h-22h : La Bande A Mino & Hangtime Radio Show 22h-23h : Dj Faze 23h-00h : DJ PH 00h-01h : DJ SAMY 01h-02h : DJ DJEL aka Diamond Cutter ______________________________________ MERCREDI 6 OCTOBRE : 9h-12h : Matinée Jeunesse De l’envol professionnel à la naissance, on rembobine avec au menu décroissant et six émissions… Place aux étudiants, à la jeunesse et aux bambins jusqu’à leur naissance. 12h-13h : Le Nez Dehors Invité : Liliane de l’IPC & Pascal Messaoudi 13h-14h : Denis Cartet Special Mix ? Radio Grenouille sort les platines devant le studio, Denis Cartet s’occupe du reste ! 14h-16h : Radio Là Spécial ! 16h-17h : Antenne Libre Personnalités, résidents et permanents de Radio Grenouille se succèdent au micro pour vous présenter la programmation du 88.8 ! 17h-19h : Le 5-7 de Mario ? Émission magazine animée par Mario avec des temps performatifs, de la musique live, des jeux et un musicien compagnon de la radio en fil rouge chaque jour. 19h-02h : La Jamaïque et l’épaisseur des vibrations mondiales => le plus grand Sound System du monde partira de Grenouille ! Avec Mr. Boogaloo, Bijoutier, Imhotep, Doc X-Ray, Red Mat, Chakanimator, et pleins d’autres… ________________________________ JEUDI 7 OCTOBRE : 9h-12h : Féminisme 12h-13h : Le Nez Dehors Invité : Clément de Radio Galère 13h-14h : Jack de Marseille & Cyril B Special Session ? Radio Grenouille sort les platines devant le studio, Jack & Cyril s’occupent du reste 14h-17h : Antenne Libre Personnalités, résidents et permanents de Radio Grenouille se succèdent au micro pour vous présenter la programmation du 88.8 17h-19h : Le 5-7 de Mario? Emission magazine animée par Mario avec des temps performatifs, de la musique live, des jeux et un musicien compagnon de la radio en fil rouge chaque jour. 19h-00h : Rock’n’Roll Night Long 19h-20h : Plastic People présenté par Yann Charles, Raphael Bathore & Manon 20h-21h : Tease-O-Rama Mix par Maki 21h-22h : L’Oreille Cassée lémissionSUPERock 22h-23h : Discorde 23h-00h : Bruits Confus ______________________________________ Suite et fin à venir….

♫♫♫

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:30:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T02:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T02:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T23:59:00