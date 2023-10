Stravinsky, Les Noces – PARIS PERCUSSION GROUP – Aide au projet 2022 Radio France, Auditorium Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Stravinsky, Les Noces – PARIS PERCUSSION GROUP – Aide au projet 2022 Jeudi 26 octobre, 20h00 Radio France, Auditorium

Quelle Russie imaginer après Le Sacre du printemps ? Le génie d’Igor Stravinsky frappe là où on ne l’attend pas, lorsque pour ses Noces, des scènes chorégraphiques russes avec chant et musique, sur des textes populaires qu’il a choisis, il entoure son cérémonial choral de quatre pianos et de percussions : dans une écriture crue et acérée, musique et théâtre s’associent en un rituel fascinant. L’occasion, pour le Chœur de Radio France, de fêter le centenaire de la création du chef-d’œuvre.

