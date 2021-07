Paris Petit Bain Paris Radio Flouka ▂ Petit Bain Petit Bain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Wael Alkak à Petit Bain Wael Alkak compose une musique électronique hybride fusionnant les genres. Diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Damas, il pratique le bouzouk, les percussions, le clavier, avant de s’initier à la composition digitale. Depuis 2012, il se produit en France et en Europe, présentant sur scène avec son groupe Neshama ou en solo, des compositions musicales électroniques, fusionne avec des chants et mélodies Levantines, arabes et improvisations live. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

