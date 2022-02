Radio Fischli Weiss Marseille 1er Arrondissement, 15 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Radio Fischli Weiss Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine 35 Rue De la Bibliothèque Marseille 1er Arrondissement

2022-04-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 19:00:00 Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine 35 Rue De la Bibliothèque

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Avec Radio Fischli Weiss (œuvre initiée en 2015 à la Labomedia à Orléans), ∏-Node fait écho au chef-d’œuvre de Peter Fischli et David Weiss « The way things go », un film de 1987 dans lequel, de fil en aiguille, un premier événement engendre une réaction en chaîne, à la manière des dominos tombant les uns après les autres.



En appliquant ce principe à la transmission du son, par des moyens lumineux, aqueux, mécaniques ou hertziens à l’échelle du lieu d’exposition, l’œuvre collective de ∏-Node permet d’observer le cheminement de l’information de module en module et d’entendre les transformation du son à mesure de son déplacement dans l’espace.



Fondé en 2014, le collectif ∏-Node est dédié à la recherche autour de la radio en tant que média d’expérimentation. Développement d’outils dédiés (la ∏-Box), ateliers de partage de pratique, programme-marathon de survie Anti-Virus : les intérêts et actions de ∏-Node sont larges et toujours emprunts d’une dynamique qui émerge de la volonté du collectif.



Présente sur le web, parfois en (mini)FM, et 24/24 en DAB+ à Mulhouse et Paris, cette radio vraiment pas comme les autres agrège des propositions venues d’horizons fort divers et donne à entendre aussi bien des sonifications de serveurs que des playlists sans fin, des émissions, conférences ou concerts en direct de Paris, Helsinki, Lausanne, Montreuil, Bilbao, Bourogne, Valparaiso, Berlin, Bergen, etc.

Oeuvre collective contemporaiine de ∏-Node

