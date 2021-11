RADIO FISCHLI & WEISS – COLLECTIF ?-NODE Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

RADIO FISCHLI & WEISS – COLLECTIF ?-NODE Hangar Créalab 43 Rue d’Alger Le Mans

2022-01-22 – 2022-01-22 Hangar Créalab 43 Rue d’Alger

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, TALM le Mans – Association Teriaki & le Hangar Crealab présentent

Radio Fischli Weiss (travail initié en 2015 à la Labomedia

d’Orléans), ?-Node fait écho au chef-d’œuvre de Peter Fischli et David

Weiss ”Le cours de choses” (Der Lauf der Dinge, 1987), film faussement

plan-séquence où, une chose en entraînant une autre, un premier

événement engendre une réaction en chaîne, à la manière des dominos qui

chutent les uns après les autres. En appliquant ce principe à la

transmission du son, par voies lumineuses, aqueuses, mécaniques ou

hertziennes à l’échelle de la salle d’exposition, l’œuvre collective de

?-Node permet d’observer le parcours de l’information de modules en

modules et d’entendre la détérioration du son au fur et à mesure de son

déplacement dans l’espace.

RADIO FISCHLI & WEISS – COLLECTIF ?-NODE

Dans le cadre de Le Mans Sonore, TALM le Mans – Association Teriaki & le Hangar Crealab présentent

Radio Fischli Weiss (travail initié en 2015 à la Labomedia

d’Orléans), ?-Node fait écho au chef-d’œuvre de Peter Fischli et David

Weiss ”Le cours de choses” (Der Lauf der Dinge, 1987), film faussement

plan-séquence où, une chose en entraînant une autre, un premier

événement engendre une réaction en chaîne, à la manière des dominos qui

chutent les uns après les autres. En appliquant ce principe à la

transmission du son, par voies lumineuses, aqueuses, mécaniques ou

hertziennes à l’échelle de la salle d’exposition, l’œuvre collective de

?-Node permet d’observer le parcours de l’information de modules en

modules et d’entendre la détérioration du son au fur et à mesure de son

déplacement dans l’espace.

Hangar Créalab 43 Rue d’Alger Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-23 par