Radio Daisy Lycée Jacques-Decour, 13 juillet 2022, Paris.

Du mercredi 13 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022 :

. gratuit Du mercredi au samedi et le dimanche 17 juillet

Imaginez de grandes boîtes, posées à hauteur de vue. Chacune contient un décor, précis, fin, fait de perspectives et de détails mis en lumière. Le travail de la scénographe Cécile Léna est une invitation au voyage.

Ses miniatures à la beauté cinématographique ont la faculté de projeter notre imaginaire et portent une dimension théâtrale au travers des textes diffusés au casque, lus par des comédiens. Pour célébrer le centenaire de Radio Tour Eiffel, la première station de France, Cécile Léna convoque une multitude de personnages dans une scénographie composée de six mini boîtes dont chacune contient un décor. Dans Radio Daisy, la fiction rejoint le réel afin de définir comment les petites et les grandes ondes écrivent un chapitre de notre mémoire collective.

Ainsi surgissent la magie des voix qui accompagnent les solitudes. Des actualités à la météo marine, des émissions littéraires au jeu des 1’000 francs, ce spectacle immersif marque la rencontre entre arts vivants, littérature et arts plastiques. Une évocation poétique de notre relation avec la radio…

Distribution

Création et réalisation Cécile LénaCollaborateur artistique et construction Marc ValladonCréation sonore Xavier JollyCréation lumière Jean-Pascal PrachtCréation vidéo Carl CarniatoComposition musicale Christophe MenassierSpatialisation de la Panhard, ingénieur du son au serviceInnovation et qualité de Radio France Frédéric ChangenetAvec les voix de Thibault de Montalembert, Hélène Babu, Yilin Yang, Miglen Mirtchev, Rodolphe Martinez, Christian Loustau, Isabelle Loubère, Guy Ricard, Mélanie Hamon-Weaver, Stéphanie Moussu, Christophe Brioul, Anne-Laurence LoubignacAvec la participation de Jean Lebrun – Radio France

Lycée Jacques-Decour 12 avenue Trudaine 75009 Paris

Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/radio-daisy

