Radio Crochet et Repas Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Radio Crochet et Repas Aire-sur-l’Adour, 7 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Radio Crochet et Repas Aire-sur-l’Adour

2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 23:30:00

Aire-sur-l’Adour Landes Un événement organisé par le Groupe Vocal aire Singing, un radio crochet et repas.

Vous êtes amateur de chants, n’hésitez pas à vous inscrire sur www.airesinging.com, le début du concours sera à 21h.

Vous avez envie juste de passer une soirée agréable, venez au repas à partir de 19h30.

Vite à vos téléphones pour réserver vos places ! +33 7 82 31 87 23 Un événement organisé par le Groupe Vocal aire Singing, un radio crochet et repas.

