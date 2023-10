Visite guidée des coulisses de Radio Campus Radio Campus Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Les coulisses de Radio Campus

Fondée en 1969 clandestinement en Radio libre jusqu’en 1981, Radio Campus est une des plus anciennes radios associatives de France. Elle diffuse des contenus rédactionnels et musicaux originaux, en donnant la parole aux acteurs et habitants du territoire et fait la part belle aux artistes régionaux. Entrez dans les coulisses de la radio qui a inspiré la création de nombreuses autres radios universitaires et a obtenu le prix de la meilleure radio associative de France en 2011.

RV à Radio Campus, au Bat M1 de la Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq

Samedis 25 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février et 2 mars de 11h à 12h

2,50 € sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-guidees-des-coulisses-de-radio-campus-hiver-23-24

Conditions

Chaussures plates et tenue adaptées exigées

Tout accompagnateur n’ayant pas effectué de réservation au préalable peut se voir refuser l’entrée

Renseignements au 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

