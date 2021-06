Tremblay-en-France L’ODÉON - Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France RADIO BYZANCE + LES RILLETTES DE BELLEVILLE L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France Catégorie d’évènement: Tremblay-en-France

RADIO BYZANCE + LES RILLETTES DE BELLEVILLE L'ODÉON – Scène Musicale de Tremblay, 3 juillet 2021, Tremblay-en-France.

de 17h30 à 20h

gratuit

Les fréquences métissées de Radio Byzance vous invitent irrésistiblement à danser ! Dans le cadre de l’ouverture du deuxième festival « Terrasses d’été » du 19 juin au 24 juillet, nous vous attendons dès 16H30 sur la place de l’Odéon avec des concerts gratuits, bar et foodtruck. RADIO BIZANCE Les chants et instruments acoustiques se posent sur des productions électros remixées en live, mêlant grooves caribéens et mélodies apatrides. Chantées en anglais, en espagnol ou en français, les compositions se régénèrent dans des versions dub, où sirènes et effets électroniques en tout genre viennent pimenter des improvisations instrumentales en totale interaction avec le public. + LES RILLETTES DE BELLEVILLE // FANFARE Depuis plus de dix ans la fanfare « Les Rillettes de Belleville » surnommée la fanfare de l’Est tant par son répertoire que par son quartier d’origine, joue sans complexes un son énergique ska, coumbia et des balkans. Concerts -> Électronique L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise Tremblay-en-France 93290 Contact :L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 0149634418 debora.scenecaussimon@gmail.com https://www.lodeonscenejrc.com/concerts/radio-byzance-electropical-les-terrasses-d-été/ Concerts -> Électronique Musique

