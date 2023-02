Radio Bistan LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Radio Bistan LE BIJOU, 21 avril 2023, TOULOUSE. Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Eco-anxieux bien avant que le terme existe, Reno Bistan s'est inventé un Etat (le Bistan) dont il serait un président-chanteur à tendance « Khmer vert narcissique ». Sur sce?ne, chansons et émissions de radio alternent et racontent heure par heure l'évolution d'un pays en pleine « transhumance écologique » à travers un récital drôle, poétique et engagé. On rit bien entendu des choses graves. On prend conscience également.Ce spectacle est en tous cas une magnifique manière de faire passer un message fort au milieu des jolies chansons de Reno Bistan.

