Nous vous attendons nombreux pour la soirée d’ouverture du Petit Festival Culturel de Puyloubier2021. Au Programme le groupe Radio Babel avec son spectacle « Vers des ailleurs » Dans cette nouvelle œuvre, Radio Babel Marseille nous propose un voyage des bords de la Méditerranée vers notre vaste monde intérieur. Les mots et la poésie des auteurs auxquels ils ont fait appel, évoquent la le gout de l’inconnu et de l’aventure, l’envie d’un monde ailleurs, d’un monde meilleur. Sur cette embarcation, les cinq voix de Radio Babel Marseille chantent haut, fort et puissamment en plusieurs langues passant naturellement de l’arabe au français, de l’espagnol au swahili, du créole à l’occitan. Des voix chaudes et unies, une polyphonie qui élève et nous offre à voir un monde sans frontière. Dites c’est encore loin l’Utopie ? Radio Babel a été crée en 2013, et totalise plus de 200 concerts tant en France qu’en Europe, le groupe a été lauréat du Prix SACEM Trenet en 2014. Voir Radio Babel sur scène est un événement scénique d’une grande intensité embarquant avec lui des publics de tout âges. Cette soirée se passera, sauf pluie, au théâtre de plein air Yvonne Gamy, en extérieur. Pas de réservation. Restauration possible sur place à partir de 20 heures, avec tables et chaises. Prévoyez masques, coussin, et lainage!

Entrée libre

Théâtre de verdure Yvonne Gamy 2, Chemin des Vertus, 13114 Puyloubier Puyloubier Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T23:00:00