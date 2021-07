Marseille Bar Denis Bouches-du-Rhône, Marseille Radio Babel Marseille Bar Denis Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Radio Babel Marseille Bar Denis, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Marseille. Radio Babel Marseille

Bar Denis, le samedi 10 juillet à 20:00

Concert + Aïoli sur la place Samedi 10 juillet 20h RADIO BABEL MARSEILLE réservation Denis bar O674113218 Aîoli 13€ Comptoir extérieur ♫♫♫ Bar Denis 1 rue du cinema st henri, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T20:00:00 2021-07-10T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Bar Denis Adresse 1 rue du cinema st henri, 13016 Marseille Ville Marseille lieuville Bar Denis Marseille