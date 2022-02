Radif persan Médiathèque centre-ville, 25 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Le Trio Khoshravesh représente une jeune génération de musiciens iraniens qui apportent un nouveau souffle à la musique persane ancestrale à travers des compositions originales. Avec Pouya Koshravesh, kamantché, Lucille Fauquet, violoncelle, Youssef Hbeich, percussions et Yolaine Madani, chanteuse. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Entrée libre

Fenêtre sur le monde

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T19:30:00