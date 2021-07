Radiesthésie et Géobiologie Chessy-les-Prés, 14 août 2021-14 août 2021, Chessy-les-Prés.

Radiesthésie et Géobiologie 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-15 13:00:00

Chessy-les-Prés Aube Chessy-les-Prés

Du samedi 14 au dimanche 15 août : BOIS-GERARD (Chessy-les-Prés) – Radiesthésie et Géobiologie avec Michel BASTIEN. Samedi : 10h – 13h et 15h – 18h. Dimanche : 10h – 13h et 15h – 17h.

Programme :

– Comment démarrer en Radiesthésie et en Géobiologie

– Apprendre à détecter les lieux et emplacements pathogènes engendrés par les réseaux telluriques, naturels (réseaux Hartmann, Curry, etc…) et artificiels (rayonnements électromagnétiques, antennes relais, wifi, linky, 4G, 5G, etc…) qui interfèrent négativement sur notre santé.

– Découvrir la Géobiologie sacrée avec pour exemple l’étude de la petite Chapelle Romane du Domaine.

Si vous êtes déjà praticien.ne.s, amenez votre matériel : Pendule, Boussole, Coquille Saint Jacques, antenne de Lécher, Baguettes de Radiesthésie, etc.

Pour ceux qui n’en auraient pas, un jeu de baguettes de sourcier vous sera offert pour vous permettre de vous entrainer directement sur place (deux baguettes parallèles en « L » de fabrication artisanale).

Tarif : 40€. Contact : +33 (0)6 80 04 59 95 – ora@boisgerard.fr.

ora@boisgerard.fr +33 6 80 04 59 95

Tabéa Posteaux

dernière mise à jour : 2021-06-03 par