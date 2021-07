Radici la source – Sous les pêchers la plage #11 Théâtre de Verdure de la Girandole, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Montreuil.

Radici la source – Sous les pêchers la plage #11

Théâtre de Verdure de la Girandole, le dimanche 11 juillet à 18:00

Radici : La Source – Cie La Girandole Je raconte face aux convives, comme on racontait autrefois dans une étable chauffée par la présence d’animaux, heureux d’accueillir chez eux des invité·e·s. Ou, comme devant un feu de bois où les paroles s’envolent pareilles aux mille étincelles délivrées par les flammes. Ou, comme on parle autour de la table de la cuisine, à côté de la marmite où mijote le repas du soir. Et puisqu’on parle de repas, je prendrai le temps, entre un mot et un autre, de cuisiner un risotto que l’on partagera au milieu du spectacle. Luciano Travaglino Tout public à partir de 8 ans TARIF : PRIX LIBRE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE – CB ou espèces Dimanche 11 juillet 2021 à 18h Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Métro 9 (Mairie de Montreuil), puis bus 122 à Marie de Montreuil et arrêt Saint Just OU à pied de la mairie (15 min). Noctilien pour le retour : N34, arrêt Danton

prix libre

Radici la source, nouvelle création de Luciano Travaglino

Théâtre de Verdure de la Girandole 65, rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T18:00:00 2021-07-11T20:00:00