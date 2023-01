Radicatrail 2023 Lillebonne, 22 avril 2023, Lillebonne .

Radicatrail 2023

Parc des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime

2023-04-22 – 2023-04-23

Lillebonne

Seine-Maritime

A vos baskets…le Radicatrail 2023, va sérieusement s’occuper de vos mollets, les 22 et 23 avril prochain autour de Lillebonne.

Au menu,

Pour les p’tits traileurs :

Le RadiKidTrAil

Pour les petites faims :

☺️Trail découverte 15 km

Trail Nocturne 17 km

Pour celles et ceux qui ont bon appétit :

Trail légendaire 35 km

Pour les grosses faims :

Trail intense de 62 km

Pour les Ogres :

L’ultra trail de 124 km

Et pour les plus audacieux, composez votre cocktail 100% vitaminé, en mixant les parcours : le P’tit, le Grand, le Super, ainsi que le Crazy et ses 203 km

Cette année le 62km sera étape du Trail Tour National et le 35km servira de support aux championnats de Normandie de trail.

Si le trail, c’est pas votre truc : 15 km de randonnée loisirs et de marche nordique sont proposés !

contact@radicatrail.fr +33 2 35 31 93 53 https://www.radicatrail.fr/

