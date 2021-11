Radicale Vitalité Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 4 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 12 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

payant

L’œuvre explosive de Marie Chouinard, comme dans un kaléidoscope cristallisant toute sa vitalité radicale.

En quarante ans, Marie Chouinard a construit un univers chorégraphique, visuel et mythologique qui n’a pas son égal. Dans Radicale Vitalité, la Québécoise propose un nouveau regard sur sa mythologie futuriste et sa sensualité sulfureuse. En vingt-quatre miniatures, cette plasticienne du corps traverse son répertoire comme dans un kaléidoscope. De ses pièces créées entre 1980 et 2018, elle extrait des duos et des solos qui durent entre une et treize minutes, s’enchaînant sur un rythme plus soutenu que jamais. Dépassant une simple relecture, Radicale Vitalité reconstruit un parcours artistique majeur, accentué par de nouvelles mises en scène, costumes et environnements sonores. Une remontée à la source d’un parcours artistique, pour un effet de loupe doublement surprenant !

Spectacles -> Danse

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m) Bus 28, 42, 73, 80, 83 et 93



