RADICAL KITTEN + MADAM Trèbes, samedi 13 avril 2024.

Du rock, voire du punk, un tantinet grunge pour une soirée 100% lead féminins, au cas où il en reste encore qui doutent que les meufs savent faire du gros son, venez découvrir RADICAL KITTEN + MADAM ! ça va chauffer du parquet au Bal à Aude !

21h Radical Kitten »J’avais l’impression de me faire engueuler tout le long de l’album » dixit un chroniqueur. Tant mieux. Trio toulousain, enfants terribles. Rrriot postpunk meow. Et noise. Et no wave. Pas de fioritures, pas le temps. La musique ultra-tendue des chatons enflamme le dance floor. Leurs textes queers et féministes écorchent le patriar-cat et son monde. En guise de griffes un cocktail molotov de chants scandés, des textes soutenus par la musique soutenue par les textes etc. La bande décochera début 2024 son 2nd LP “Uppercat”. All Cats Are Beautiful.

22h MADAM Au départ il n’y avait rien. On ne se connaissait pas, on s’est rencontrées pour monter le groupe. On s’est enfermées dans des studios et on y a écrit nos premiers morceaux, ensemble. C’est un processus qu’on n’a jamais lâché depuis. On a fait des concerts aussi vite qu’on a pu, parce que faire des concerts c’est ce qu’on aime. Y avait personne, puis au fur et à mesure y avait un peu moins personne. On est encore intriguées d’entendre les gens chanter des paroles que nous même on oublie parfois. Faire la musique qui nous plait, et arriver à partager ça avec des gens qui la comprennent, c’est étrange comme sensation. C’est enivrant. On vibre pour ces moments là. Tarif 13 € le concert + frais de loc en Prévente / Gratuit pour les de 12 ans. Jeunes PASS CULTURE et ACTICITY Sur Place Tarif Normal à 15 € / Tarif Réduit à 12 € / Tarif Solidaire à 17 €.

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

RUE DE L INDUSTRIE

Trèbes 11800 Aude Occitanie

