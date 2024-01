SMILE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, vendredi 26 avril 2024.

SMILEPREMIÈRE PIÈCE DE THÉÂTRE ENTIÈREMENT EN NOIR ET BLANCLe spectacle « Smile », qui raconte un épisode de la jeunesse de Charlie Chaplin, est mis en scène par Nicolas Nebot. Alexandre Faitrouni y est magnifique dans le rôle de Charlot, pour lequel il a été nommé pour la « Révélation masculine aux Molière 2023 ». Comment Charlie est devenu Chaplin ? C’est ce que raconte « Smile », pièce entièrement en noir et blanc, des décors aux costumes en passant par les maquillages. Nous sommes en 1910 dans un bar de Londres, Charlie a rendez-vous avec une jeune femme pour lui déclarer sa flamme. Et ce rendez-vous pourrait bien changer sa vie… En utilisant des procédés de mise en scène tels que ralentis, accélérés, flashbacks et changements de points de vue, cette pièce va vous plonger dans l’univers du cinéma de Chaplin le temps d’une bulle de tendresse et de poésie. Présenté comme la première pièce de théâtre donnée en noir et blanc en France, « Smile » emmène les spectateurs dans un voyage à travers la jeunesse de l’une des figures les plus importantes du 7e art. La mise en scène brillante est un véritable hommage au cinéma et toutes les couleurs des meubles, costumes, maquillages sont effacées au profit d’un dégradé de gris au rendu étonnant. « Smile » est un superbe spectacle dans lequel on retrouve la puissance comique du légendaire Charlot.

