CARAVANSERAIL RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, dimanche 7 avril 2024.

CARAVANSÉRAIL SERGE FOLIE Le spectacle « Caravansérail » ouvre ses portes sur la scène du Radiant-Bellevue. Portée par une musique colorée et sensible aux sources multiples, cette comédie musicale s’adresse à un large public. « Caravansérail » est un lieu imaginé où se retrouvent des voyageurs venant de toutes parts pour se ressourcer. La cour de cette demeure devient alors un espace riche de mille cultures où l’impensable est possible. Des vies insolites y apparaissent, s’y croisent, s’enlacent, se racontent, sans que l’on sache vraiment où commence et finit le réel. Musique, chant, danse et comédie s’entremêlent tout au long du spectacle pour donner vie à une histoire intemporelle qui parle aux humains d’aujourd’hui. C’est un vrai moment de poésie, de tendresse et de joie partagée. Par sa scénographie, ses lumières, ses chorégraphies et son esthétique vocale, il s’agit bien d’une comédie musicale. La musique de Serge Folie est une ample respiration au sein de laquelle l’empreinte vocale se déploie avec aisance. Le texte et le jeu de Xavier Arlot offrent un fil rouge truculent et onirique à cette rêverie. Les voyageurs sont les jeunes artistes de la Compagnie LéZarts de Profil. Et c’est là que cette aventure devient une urgente et brûlante évidence.

Tarif : 16.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-07 à 17:00

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69