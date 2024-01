ANNE ROUMANOFF RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, jeudi 4 avril 2024.

ANNE ROUMANOFF L’EXPÉRIENCE DE LA VIE Anne Roumanoff présente son nouveau spectacle, plein d’humour, de tendresse et de questionnements existentiels. L’expérience de la vie ? Est-ce être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ? Anne Roumanoff porte dans cette création un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers. Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale. Depuis son premier seule-en-scène monté en 1985, Anne Roumanoff n’a eu de cesse de parcourir les scènes de France, devenant une humoriste très appréciée et créant plus d’une quinzaine de spectacles. Ses nombreuses expériences en radio ou télévision – dans des émissions légendaires comme « La Classe » ou « Les Grosses Têtes » – ont fait grandir son aura auprès du grand public au fil des années. Anne Roumanoff a également connu plusieurs expériences au cinéma et dans des séries télévisées. Son nouveau show vous emmènera dans son univers toujours revigorant et intelligent, via le train de l’humour. Fine observatrice des maux de la société, elle use de sa plume fine et de son ton acéré. Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.

Tarif : 45.50 – 45.50 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69