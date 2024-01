UNE IDEE GENIALE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, mercredi 3 avril 2024.

UNE IDÉE GÉNIALE SÉBASTIEN CASTRO Comédie de Sébastien Castro mise en scène par José Paul et Agnès Boury, « Une idée géniale » est à la fois inventive et désopilante. Que faire quand l’être que vous aimez craque pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez « l’autre » ! Pour cela, trouvez son sosie et demandez-lui de dégoûter la personne que vous aimez. Une idée géniale ! À moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original… Après le succès de la comédie « J’ai envie de toi », ce nouveau spectacle de Sébastien Castro et José Paul tient toute ses promesses. « Une idée géniale » est née du désir commun de recréer le duo qu’ils formaient dans l’émission de télévision « C’est encore mieux l’après-midi ». Dans cette création les deux complices font briller leur passion sans borne pour le théâtre de boulevard. La pièce fonctionne parfaitement et appuie sur le bouton de la folie, le thème des sosies est ici un ressort comique très réussi. Les situations inénarrables et drôles, avec des répliques irrésistibles se succèdent tout au long de la pièce. Sur le plateau Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury et Laurence Porteil rivalisent de drôlerie pour transporter les spectateurs de rire en rire.

mercredi 3 avril 2024

