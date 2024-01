GISELLE(S) RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, mercredi 27 mars 2024.

GISELLE(S)PIETRAGALLA DEROUAULT« Giselle(s) » est un Ballet contemporain avec 18 danseuses et danseurs, chorégraphié et mis en scène par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault. La première version du classique « Giselle » a été créée en 1841. Il deviendra l’un des ballets les plus emblématiques du répertoire romantique et son succès populaire le fera rayonner dans le monde entier. Son histoire est universelle, une jeune femme au coeur pur, pleine d’amour, qui souffre du tourment de la trahison et qui transforme sa souffrance en ultime sacrifice pour sauver son être de tous ses tourments. Ce conte met en lumière des vérités que l’on affronte avant d’arriver à l’acceptation et au pardon. Mais qu’est devenue Giselle ? Elle a traversé les époques et a été témoin d’une mutation de notre société. Depuis elle hante le monde des vivants et puise sa force et son courage dans la vengeance en devenant sa propre justice. 182 ans après, Giselle interroge ses contemporaines. Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault ont puisé leur récit dans les violences faites aux femmes pour créer le spectacle. Cette nouvelle vision féministe du ballet romantique est à l’image des tensions hommes – femmes au sein de notre société. Il ne s’agit plus de Giselle, mais de toutes les Giselle(s) victimes de trahison. Et si malgré toute cette colère, l’amour était toujours vivant ?

Tarif : 26.00 – 48.50 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69