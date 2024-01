CELTIC LEGENDS RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, dimanche 24 mars 2024.

CELTIC LEGENDS TOUR 2024 Après le succès triomphal de ses précédentes tournées françaises, Celtic Legends est de retour sur scène. Dans ce spectacle, la nouvelle troupe de danseurs invite les spectateurs à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude. Deux heures de danses chorégraphiées par Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par cinq musiciens hors-pair (Uilleann pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon…) sous la direction musicale du renommé Sean McCarthy. Celtic Legends est donc de retour avec une création magnifique. La troupe de danseurs vous fera vibrer et voyager du nord au sud de l’Irlande. Né dans les plaines du Connemara en 2001, Celtic Legends a été créé par une équipe de jeunes artistes talentueux. Les musiciens jouent magistralement sur leurs instruments traditionnels, les danseurs s’emparent de la scène avec une frénésie volcanique et le caractère live du show crée une osmose avec le public. L’équipe artistique a créé un spectacle unique, traditionnel et spectaculaire, merveille tant pour les yeux que pour les oreilles, qui a su conquérir des millions de spectateurs à travers le monde. Un tout nouveau programme musical appuyé par de nouvelles chorégraphies pour un superbe show en live.

Tarif : 33.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 18:30

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69