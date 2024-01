LES PIGEONS RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, vendredi 22 mars 2024.

LES PIGEONSMICHEL LEEB & FRANCIS HUSTERLa comédie de Michel Leeb « Les Pigeons », mise en scène par Jean-Louis Benoit, pose ses valises sur les planches du Radiant-Bellevue. C’est la première fois que l’humoriste Michel Leeb écrit une pièce de théâtre et le résultat est plus que concluant. Serge et Bernard, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps. Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux. Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs, se taquinent… Mais quand on leur apporte le texte de l’audition tout bascule. Le duo formé par Michel Leeb et Francis Huster tient toutes ses promesses et les deux comédiens incarnent avec une grande justesse Serge et Bernard. Le reste du casting colle parfaitement avec l’esprit de la pièce – avec les excellents Chloé Lambert et Philippe Vieux – et la mise en scène de Jean-Louis Benoit est très réussie. Le spectacle « Les Pigeons » transporte donc le public entre rires et émotions, avec des moments de surprise et de mélancolie. L’amitié, la rivalité et le monde des acteurs sont au centre de cette comédie.

Tarif : 29.20 – 56.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69