CALI ET STEVE NIEVE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, jeudi 21 mars 2024.

CALI(STEVE NIEVE)20 ANS D’AMOUR PARFAITLe grand artiste Cali fait une escale au Radiant-Bellevue pour partager avec le public certaines de ses plus belles chansons. 20 ans d’amour parfait. L’occasion pour Cali de revenir sur son premier album « L’amour parfait » – composé de titres mythiques comme « C’est quand le bonheur », « Elle m’a dit », « Pensons à l’avenir » et bien d’autres – et de le revisiter avec des amis lumineux croisés sur le chemin. Cali est un auteur-compositeur-interprète français qui balade ses compositions à mi-chemin entre chanson française et rock depuis une vingtaine d’années. Des albums comme « Menteur », « L’Âge d’or » ou plus récemment « Cavale » ont marqué le monde de la chanson hexagonale. Aujourd’hui Cali rend hommage à ses débuts. Un nouvel album, une variation 20 ans plus tard. Un souffle. Juste le temps de retourner se jeter dans la fosse mais avec ses potes chanteurs ce coup-ci, ça aide. C’est pas fait pour ça les amis ? Et puis après l’album, la scène. Cali est ravi de revivre ces chansons en duo avec le brillant musicien Steve Nieve (Elvis Costello, Sting, Bowie, Jagger…). Toujours entre amis, Steve, la musique, la route, le public, l’amour. 20 ans… 20 ans d’amour. Parfait. Un moment inoubliable pour les spectateurs qui seront avec nous dans la salle.

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69