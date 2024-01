LES PLUS BELLES MUSIQUES DE BALLET ! RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, dimanche 17 mars 2024.

MUSIQUES DE BALLET ! ORCHESTRE SYMPHONIQUE RHÔNE-ALPES AUVERGNE DIRECTION, LAURENT PILLOT Le Radiant-Bellevue est ravi d’accueillir à nouveau Laurent Pillot et les 75 musiciens de l’Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne pour l’interprétation des plus belles musiques de ballet. Danse et musique ont toujours été intimement liées tant elles partagent entre elles le mouvement, le rythme, la dimension dramatique. Le chef d’orchestre français, Laurent Pillot, a été Directeur musical associé de l’Opéra de Los Angeles, il a également dirigé l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon, le New York City Opera, le Teatro Regio Turin et bien d’autres. Laurent Pillot défend l’idée que la musique symphonique doit être accessible à tous et partout. Comme à chaque concert de l’orchestre, il s’adressera au public pour parler d’une des oeuvres du programme pour que l’auditeur entre au coeur de la musique symphonique. L’OSYRA propose un panorama des oeuvres les plus connues de la musique de ballet parmi lesquelles le « Lac des cygnes » et « Casse-noisette » de Tchaïkovski, « La Valse » de Ravel, « La Danse des chevaliers » de Prokofiev, ou encore « La Danse des heures » de Ponchielli. Ce panorama s’achèvera par le célèbre Boléro de Ravel.

Tarif : 22.00 – 40.50 euros.

Début : 2024-03-17 à 17:00

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69