THE BLACK BLUES BROTHERS RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, samedi 16 mars 2024.

THE BLACK BLUES BROTHERSLe spectacle proposé par The Black Blues Brothers est à la fois époustouflant, acrobatique et musical. Les Black Blues Brothers sont cinq acrobates kenyans dont les spectacles sont présentés depuis des années dans des théâtres prestigieux et dans les festivals du monde entier. Avec une forte composante musicale et un répertoire extraordinaire de sauts périlleux, de pyramides humaines, de cascades de feu et de virtuosité du corps, leurs créations amusent les spectateurs de toutes les nations et de tous les âges. C’est une comédie musicale acrobatique en hommage au film culte « The Blues Brothers ». Dans une élégante boîte de nuit rappelant le Cotton Club, suivant les caprices d’une extravagante radio vintage qui diffuse du rhythm and blues, le barman et les serveurs se transforment en artistes qui font des numéros d’équilibre, agitent des drapeaux, sautent et font des acrobaties avec du feu. Ils attirent le public avec des pyramides humaines, dansent le limbo avec du feu, font des sauts acrobatiques avec des cordes et dans des cerceaux et bien d’autres choses encore. Le tout est accompagné par les notes entraînantes de la bande-son du film culte « The Blues Brothers » de John Landis. Alors laissez-vous emporter par le rythme et par les acrobaties !

Tarif : 21.00 – 38.50 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69