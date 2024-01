LORSQUE L’ENFANT PARAIT RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, jeudi 14 mars 2024.

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT CATHERINE FROT & MICHEL FAU « Lorsque l’enfant paraît » pièce d’André Roussin, mise en scène par Michel Fau, est interprétée par un casting superbe dont la grande Catherine Frot. Après la Seconde Guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille ayant obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule quand il apprend le même jour que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise… L’auteur André Roussin offre dans son écriture une vraie tendresse humaine pour ces personnages, interrogeant les comportements d’une certaine classe dans la France de cette époque. Michel Fau magnifie la pièce par la sincérité de sa mise en scène et par son jeu impeccable. Il porte lui aussi un regard tendre et amusé sur des personnages complètement paumés, des grands bourgeois, pas exempts de tout reproche. Le talent de Catherine Frot et des autres comédiens met parfaitement en lumière cette pièce corrosive et remarquable, sans excès ni méchanceté, jouée dans un superbe décor. Les spectateurs seront pris entre questionnement et rire, dans ce spectacle très réussi.

Tarif : 29.20 – 56.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69