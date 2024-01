VERONIQUE GALLO RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 13 mars 2024, Caluire Et Cuire.

VÉRONIQUE GALLOFEMME DE VIE« Femme de vie », le nouveau one-woman-show de Véronique Gallo, prend ses quartiers au Radiant-Bellevue. Après le succès du spectacle « Vie de mère » et plus de 300 dates de tournée, elle décortique dans sa dernière création la quarantaine au féminin, avec humour et émotion. Véronique Gallo est humoriste, comédienne, créatrice de séries et auteure de romans. Dans « Femme de vie » elle évoque de nombreux thèmes : la charge mentale, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent, la peau qui se relâche, les bouffées de chaleur, la perfection qu’on s’impose, la pression d’être en couple, l’image que l’on a de soi, les injections au Botox… « Un jour, on se dit qu’on voudrait être libre d’être nous-même, arrêter cette course effrénée à la perfection et partir prendre l’air… Alors que faire si ce n’est mettre un pied devant l’autre, tenter de faire taire la petite voix négative dans notre tête et aller vers la vie ? » Sans complexe, Véronique Gallo nous interroge… « Et si la Nature apportait une réponse aux questions incessantes que l’on se pose ? ». Les spectateurs vont être ravis de retrouver ou de découvrir Véronique Gallo, qui sait comme personne imiter et incarner ses proches, mais aussi retranscrire des situations drôles et cocasses.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69