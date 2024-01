SIX RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 11 mars 2024, Caluire Et Cuire.

SIX ° FLIP FABRIQUE & JAMIE ADKINS FLIP Fabrique, compagnie de cirque basée au Québec, présente sa nouvelle comédie acrobatique intitulée « Six ° ». Cinq individus qui ne se connaissent pas reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée au coeur de la forêt. Ces visiteurs découvriront alors que cette maison possède une âme et une personnalité bien à elle. Lorsqu’elle vous lance une invitation, dès que vous franchissez le seuil de sa porte, vous avez cette étrange impression qu’elle vous connaît parfaitement. Lors de votre séjour, elle vous parlera (Oui oui ! c’est une maison qui parle !!), vous guidera, vous fera découvrir des facettes inconnues de votre personnalité. Avec elle et sa fameuse boîte de contrôle, le chemin sera peut-être rocambolesque, mais il sera toujours aussi festif, coloré et synonyme de prouesses acrobatiques époustouflantes ! Joignez-vous au maître farceur Jamie Adkins et à ses amis pour cette épatante comédie acrobatique de FLIP Fabrique où le banal devient extraordinaire et l’ingéniosité est toujours au rendez-vous ! Sur cette planète, nous sommes à six degrés de séparation de tous nous connaître. Et puisqu’ils ne sont que cinq sur scène, on y pense, et si la sixième personne, la connexion manquante, c’était vous ?

Tarif : 21.00 – 38.50 euros.

Début : 2024-03-11 à 20:00

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69