LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 5 mars 2024, Caluire Et Cuire.

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ CIE LA BANDE À MANDRIN Dans une adaptation colorée et vivante du « Songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare, Juliette Rizoud déplace la comédie, qui se déroule à l’origine à Athènes, dans un village tzigane. Des amoureux contraints de fuir, un farfadet espiègle et farceur qui sème la zizanie dans les sentiments grâce à sa potion magique, la reine des fées qui se dispute avec le roi des elfes, une forêt ensorcelante, beaucoup de malice, d’imbroglios et de rebondissements : la fantaisie shakespearienne atteint son apogée dans « Le Songe d’une nuit d’été ». Juliette Rizoud y ajoute énergie et poésie, dans un univers tzigane proche de celui d’Emir Kusturica et de son film « Chat noir, chat blanc ». La nuit d’été se peuple de personnages fantastiques emportés dans une farandole de sentiments, cabriolant du rire au sérieux, de l’humour au tragique. Ces personnages insolites croisent la route d’une troupe de comédiens amateurs préparant une pièce pour le mariage d’un prince. Leur collision a lieu dans une forêt assez magique, au cours d’une nuit d’été aussi ensorcelante que labyrinthique. Les comédiennes et comédiens interprètent avec joie et énergie cette adaptation du célèbre Shakespeare. Une folie baroque et vivante portée sur des airs de musique manouche par l’énergie contagieuse de La Bande à Mandrin.

Tarif : 19.00 – 35.50 euros.

Début : 2024-03-05 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69