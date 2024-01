EL GRANDE TOTO RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire Catégorie d’Évènement: Caluire-et-Cuire EL GRANDE TOTO RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 2 mars 2024, Caluire Et Cuire. Star dans son Maroc natal et reconnu dans toute une partie de l’Afrique, ElGrandeToto traverse la Méditerranée avec Caméléon, un premier album éclectique et grandement collaboratif. De l’autotune mélancolique de « Santa Fe » à « Halla halla Halla halla » un ego trip trap en darija dans lequel il entremêle arabe, français et anglais, il mise sur l’éclectisme. S’il met en avant la scène locale avec la présence de son compatriote Smallx, il donne à Caméléon une envergure internationale en invitant une armée de rappeurs du Vieux Continent de Lefa à Damso, en passant par Hamza et Farid Bang.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

RADIANT – BELLEVUE
1 Rue Jean Moulin
69300 Caluire Et Cuire

RADIANT - BELLEVUE Caluire Et Cuire 69 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caluire-et-cuire/