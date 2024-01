YCARE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire Catégorie d’Évènement: Caluire-et-Cuire YCARE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 1 mars 2024, Caluire Et Cuire. Ycare enchante le public avec sa plume raffinée et poétique, sublimée par des mélodies accrocheuses. En témoigne les opus qui jalonnent sa discographie !Il sort en 2022 un album de duos en collaboration avec des artistes exceptionnels : Zaz, Amel Bent, Ibrahim Maalouf, Patrick Fiori, Axelle Red…« Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt 15 ans. Hâte de vous revoir. Ycare »Après un concert COMPLET à l’Olympia, le 22 avril 2023, Ycare continue sur sa lancée et sera de nouveau en concert à CALUIRE, le 01-03-2024

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30 Réservez votre billet ici RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69 Détails Catégorie d’Évènement: Caluire-et-Cuire Autres Code postal 69300 Lieu RADIANT - BELLEVUE Adresse 1 Rue Jean Moulin Ville Caluire Et Cuire Departement 69 Lieu Ville RADIANT - BELLEVUE Caluire Et Cuire Latitude 45.797363 Longitude 4.842895 latitude longitude 45.797363;4.842895

