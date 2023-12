KEZIAH JONES RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire Catégories d’Évènement: Caluire-et-Cuire

Rhône KEZIAH JONES RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 27 février 2024, Caluire Et Cuire. Le spectacle initialement prévu le 23/09/2023 est reporté au 27/02/2024.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/10/23.Keziah, qui vit et travaille entre deux mondes, a toujours évalué la relation entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud dans son art. Ce que je veux montrer au monde, c’est la modernité de l’Afrique post-coloniale, loin de l’image que le monde occidental véhicule d’un continent dévasté par la famine et/ou la guerre. Je parle de la jeune Afrique urbaine. 25 millions de personnes vivent à Lagos ! La culture africaine moderne et contemporaine est une réalité. Aujourd’hui, la culture africaine a prouvé sa vivacité dans la musique avec le son naissant de l’Afrobeat, dans la mode et l’art, le tout nourri par la diaspora .

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

