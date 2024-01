SELECTIONNE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 15 février 2024, Caluire Et Cuire.

SÉLECTIONNÉ AMIR HADDAD Amir, découvert par le grand public lors de l’eurovision 2016 représentant la France, est exceptionnel dans la pièce « Sélectionné », écrite par Marc Elya et mise en scène par Steve Suissa. Le spectacle retrace l’incroyable destin du nageur Alfred Nakache, incarné par Amir Haddad. Alfred Nakache fait partie de ces héros des temps modernes dont l’histoire est méconnue. Gamin de Constantine, toulousain d’adoption, il est le meilleur nageur français des années 1940. Arrêté par la gestapo puis déporté, il a nagé dans les bassins insalubres du camp d’Auschwitz dont sa femme et sa fille ne sont jamais revenues. En leur mémoire, ce survivant de l’horreur s’est relevé et a repris la compétition jusqu’à récupérer son titre de Champion de France et représenter à nouveau son pays aux Jeux Olympiques. Amir Haddad, chanteur, auteur, compositeur et comédien franco-israélien de 37 ans est remarquable pour son premier rôle au théâtre dans la peau d’Alfred Nakache. Pieds nus, vêtu de clair, il est seul en scène et parle à la première personne, avec une conviction chaleureuse. La mise en scène de Steve Suissa fait rentrer pleinement les spectateurs dans cette histoire cruelle et puissante à la fois. Les lumières et l’habillage sonore font ressentir les émotions dramatiques de chaque instant. « Sélectionné » est une pièce émouvante qui rend hommage au courage d’un homme face à la barbarie.

Tarif : 21.00 – 38.50 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69