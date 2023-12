LES COQUETTES RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 25 janvier 2024, Caluire Et Cuire.

LES COQUETTES MERCI FRANCIS ! Après avoir triomphées avec leur premier spectacle, Les Coquettes sont de retour sur scène pour une nouvelle aventure. Dans « Merci Francis ! », conçu comme un appel d’air ébouriffant, Les Coquettes tentent de répondre avec pertinence et bonne humeur à des questions cruciales, quotidiennes et politiques, telles que : « Qu’est-ce que ça fait de vieillir ? », « Pourquoi les frotteurs se frottent ? » et bien d’autres. Les Coquettes, c’est un trio composé de Mélodie, Lola et Marie. Trois jeunes femmes d’aujourd’hui, chics et glamour, qui se distinguent par leur acuité et mêlent sur scène sketchs piquants et chansons engagées. Trois artistes modernes qui chantent, charment et désarment. En 2014, Les Coquettes créent leur premier spectacle, salué à la fois par le public et la critique, qu’elles jouent de nombreuses fois sur scène. Le trio sort un disque en 2017. Les Coquettes interviennent également dans l’émission « Télématin » sur France 2. Dans son nouvel opus, « Merci Francis ! », le groupe titille et torpille les idées reçues. On retrouve dans ce spectacle des moments de vie, des rires et de l’enthousiasme. Des textes drôles et bien orchestrés, dans lesquels tout le monde se reconnait avec délice. Les Coquettes sont de retour et en grande forme, prêtes à enchanter les spectateurs.

Tarif : 21.00 – 38.50 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69