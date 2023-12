LES ODYSSÉES – LE SPECTACLE – LES ODYSSEES RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 21 janvier 2024, Caluire Et Cuire.

LES ODYSSÉESLE SPECTACLELe podcast jeunesse de Radio France « Les Odyssées », qui connaît un grand succès sur les ondes depuis quelques années, est aujourd’hui adapté à la scène. La créatrice de ce programme radiophonique, Laure Grandbesançon mène l’enquête en direct sur de grands personnages historiques qui ont réellement existé. La présentatrice-comédienne est accompagnée sur les planches par le truculent Baptiste Bélaïd qui joue son acolyte Jimmy, le serveur du restaurant «Happy Nouilles». Le duo énergique plonge le public dans l’épopée de Jeanne Barret, première femme à avoir fait un tour du monde en mer. Cette botaniste accompagna le commandant Bougainville dans ses aventures, à bord de son bateau. Puis « Les Odyssées » nous emmène en Egypte, pour rencontrer l’archéologue anglais Howard Carter et sa découverte du tombeau de Toutânkhamon en 1922. Ensuite les conteurs nous transportent en 1970 dans l’espace avec l’histoire tumultueuse d’Apollo 13. Bienvenue au bureau des Odyssées, lieu secret où tous les mystères de l’Histoire trouvent leur résolution. « Les Odyssées » se transforment en un spectacle pluridisciplinaire, dans lequel s’entremêlent théâtre, mime, danse et magie. Entre le conte et le spectacle visuel, cette création fera le bonheur des plus petits comme des plus grands.

Tarif : 21.00 – 38.50 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69