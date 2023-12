PABLO MIRA RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 19 janvier 2024, Caluire Et Cuire.

PABLO MIRA PASSÉ SIMPLE Le sniper de l’humour Pablo Mira présente une nouvelle création ! Dans le one-man-show « Passé simple », il abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac, mais garde son ton et son esprit satiriques qui fait le bonheur des spectateurs. Pablo Mira s’interroge ici sur l’évolution de notre société ces trente dernières années. Famille, sexualité, nouvelles technologies, des thèmes sur lesquels il partage sa vision et ses vérités, sur fond de culture pop 90’, les années de son enfance. Il s’agit de son deuxième seul en scène après l’hilarant « Pablo Mira dit des choses contre de l’argent », créé en 2017 et qui a fait les beaux jours de nombreuses salles de France. Pablo Mira aime jouer avec l’absurde et le cynisme pour faire passer des messages, quitte à apparaître comme totalement immoral. Il a d’abord été journaliste à la radio puis à la télévision, avant de cofonder en 2012 le célèbre site d’informations parodiques Gorafi. Il s’est illustré sur divers médias : France Inter, Paris Première, TMC, RTL… Sa passion pour l’absurde le conduit également à publier en 2021 un ouvrage sobrement intitulé « Pourquoi vous faisez ça ? ». Bref, entre la littérature, la radio, la télé, le web et la scène, Pablo Mira est un artiste complet à découvrir !

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69