SUITE ROYALE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 18 janvier 2024, Caluire Et Cuire.

SUITE ROYALEÉLIE SEMOUN & JULIE DE BONALa comédie de Judith Elmaleh et Hadrien Raccah « Suite royale », mise en scène par Bernard Murat, est portée par Élie Semoun et Julie de Bona. En 15 ans de mariage c’est la première fois qu’Antoine invite Pauline dans un somptueux palace parisien. S’il a réservé la suite royale, une folie pour leurs modestes moyens, c’est parce qu’il a une grande nouvelle à lui annoncer. Une nouvelle qui va bouleverser pour toujours leur paisible existence. Julie de Bona, actrice incontournable de la fiction française (« Le Bazar de la Charité », « Les Combattantes »…) et Élie Semoun, figure culte de l’humour français, font éclater tout leur talent dans ce spectacle. Bernard Murat met en scène d’une façon très efficace et pleine de surprises cette nouvelle comédie signée par Judith Elmaleh et Hadrien Raccah (« L’invitation », « Les Grandes Ambitions »)… L’humour et les dialogues dynamiques sont les fers de lance de ce spectacle, où de grands sujets flottent dans l’air, l’infidélité, l’argent, le rapport à l’autre… « Suite royale » est une pièce à la fois drôle, musicale et interactive, s’inscrivant pleinement dans la tradition du théâtre de boulevard. Les spectateurs peuvent plonger dans ce spectacle les yeux fermés, succès garanti.

Tarif : 29.20 – 56.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:30

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69