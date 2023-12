QUATUOR DEBUSSY – QUATUOR DEBUSSY – Les virtuoses de demain… RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire Catégories d’Évènement: 69

Caluire-et-Cuire QUATUOR DEBUSSY – QUATUOR DEBUSSY – Les virtuoses de demain… RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 14 janvier 2024, Caluire Et Cuire. LES VIRTUOSES DE DEMAIN DANS LES CHEFS-D’OEUVRE D’HIER QUATUOR DEBUSSY Imaginez le mélange du « Grand Échiquier », de « Prodiges » ou encore de « L’École des fans »… Les quatre jeunes talents parrainés par le Quatuor Debussy deviendront-ils les futurs Yehudi Menuhin, Marielle Nordmann, Maurice André ou Mstislav Rostropovitch ? Ils monteront, chacun à leur tour, sur la scène du Radiant-Bellevue, accompagnés par les quatre musiciens du Quatuor Debussy, qui on le sait ne sont jamais à court d’idées ! Le temps d’un après-midi, ces artistes en devenir auront l’opportunité de vous présenter les grands chefs-d’oeuvre dédiés à leurs quatre instruments, naviguant du concerto pour trompette de Johann Hummel à l’élégie de Fauré pour violoncelle, des « Danses » pour harpe de Claude Debussy, à la « Méditation » de Thaïs pour violon. Une chose est sûre : il y en aura pour tous les goûts et cette représentation s’annonce pleine de surprises et riche en émotions !

Tarif : 17.00 – 30.20 euros.

