FLORENT PEYRE RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 11 janvier 2024, Caluire Et Cuire.

FLORENT PEYRENATURELe spectacle « Nature », écrit par Florent Peyre, Philippe Caverivière et Matthieu Burnel, est mis en scène par Eric Métayer sur une musique originale de Pascal Obispo. Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première. Florent Peyre s’est fait une place importante au cinéma (« Raid dingue»,« Ma reum », « Mission Pays basque »…), ses performances sont toujours remarquées et très appréciées. Il est également brillant sur scène dans la pièce « Le Prénom », dans laquelle il campe avec brio le rôle principal. Pour ce nouveau spectacle intitulé « Nature », Florent Peyre met la barre très haut en créant une comédie musicale sur l’environnement. Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de cinq animaux – dont quatre en voie de disparition – dans une performance unique et jubilatoire. La musique de Pascal Obispo accompagne parfaitement le texte et la performance. Le comédien est à la hauteur du rendez-vous et les rôles se succèdent avec une fluidité quasi-parfaite. La maîtrise de la voix est également impeccable et Florent Peyre fait rire le public tout au long du spectacle.

Tarif : 38.50 – 38.50 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:30

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69