RODRIGO Y GABRIELA RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire Catégorie d’Évènement: Caluire-et-Cuire RODRIGO Y GABRIELA RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, 11 novembre 2023, Caluire Et Cuire. RODRIGO Y GABRIELA RADIANT – BELLEVUE a lieu à la date du 2023-11-11 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 49 euros. Réservez votre billet ici Métro ligne C arrêt Cuire Bus (b1) 33 – 38- S5 : arrêt Caluire Hotel de Ville Radiant Bus (b2) 9 – 70 – C1 – C2 : arrêt Caluire Place Foch En plein centre de Caluire et Cuire à côté de la mairie En avion : Aéroport Lyon – Saint-Exupéry > Rhônexpress jusqu’à la gare SNCF Part-Dieu (Villette) www.rhonexpress.fr > www.lyon.aeroport.fr RADIANT – BELLEVUE

1 Rue Jean Moulin Caluire Et Cuire 69300 http://www.rodgab.com/ https://www.youtube.com/user/rodgabvideo http://www.last.fm/music/Rodrigo+y+Gabriela https://www.facebook.com/rodgab https://en.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_y_Gabriela Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Caluire-et-Cuire Autres Lieu RADIANT - BELLEVUE Adresse 1 Rue Jean Moulin Ville Caluire Et Cuire Departement 69300 Lieu Ville RADIANT - BELLEVUE Caluire Et Cuire latitude longitude 45.797363;4.842895

RADIANT - BELLEVUE Caluire Et Cuire 69300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caluire et cuire/