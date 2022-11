RADIA & KIM DEE Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Catégories d’évènement: île de France

RADIA & KIM DEE Centre Paris Anim’ Mado Robin, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. gratuit Gratuit sur inscription De 20h à 21h Chant berbère et de 21h à 22h Soul jazz RADIA : ukulélé-piano-guitare-voix KIM DEE : chant-violencelle-clarinette Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris Contact : 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.billetweb.fr/multi_event.php?&multi=14370

Lieu Centre Paris Anim' Mado Robin Adresse 84 rue Mstislav Rostropovitch Ville Paris

